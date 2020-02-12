“Мысли о суициде”: Фьюри сделал откровенное признание перед реваншем с Уайлдером

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри перед матчем-реваншем против американца Деонтея Уайлдера признался, что каждое воскресенье задумывается о суициде.

"Я с нетерпением жду субботы. С утра я долго бегаю, после чего играю с детьми или занимаюсь чем-нибудь другим. Когда приходит воскресенье, меня переполняют мысли о суициде вне зависимости от того, где я нахожусь. Рутина помогает мне оставаться в живых и продолжать двигаться дальше. Если бы не тренажерный зал, я умер бы на протяжении года", – передает слова Уайлдера агентство Independent.

Тайсон Фьюри

Британец добавил, что ему тяжело справляться с психическими проблемами, если ему нечем заняться, поэтому боксер нашел себе занятие на каждый день недели с понедельника по субботу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч-реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе и будет транслироваться на многих спутниковых телеканалах.

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По материалам: www.obozrevatel.com