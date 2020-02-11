“В ад и обратно”: Чисора раскрыл секрет победы над Усиком

Британский супертяжеловес Дерек Чисора, который скорее всего станет следующим соперником Александра Усика, рассказал, что для победы над украинцем необходимо находиться в отличной физической форме.

"Может быть его соперники и пытались агрессивно атаковать. Но "пытались" тут – ключевое слово. Они не имели достаточного уровня физической подготовки, чтобы провести бой такого уровня в одном ритме. Ты можешь провести четыре, пять, шесть раундов, а Усик будет продолжать танцевать вокруг тебя. Тактика на бой – отправиться в ад и вернуться обратно", – заявил Чисора в интервью SkySports.

Дерек Чисора

Главком

Напомним, что известный промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что поединок украинца против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры будет перенесен из-за травмы нашего соотечественника, и назвал ориентировочную дату боя. Стоит отметить, что ранее встреча двух боксеров планировалась на март.

НовостиШансов нет: букмекеры изменили котировки на бой Усик – Чисора

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о травме украинского боксера.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

По материалам: www.obozrevatel.com