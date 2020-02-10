С боем Усик – Чисора возникли неожиданные проблемы: что случилось

Как заявил известный промоутер Эдди Хирн, скорое возвращение украинского супертяжеловеса Александра Усика на ринг не является возможным из-за его травмы.

Ожидалось, что поединок украинца против британца Дерека Чисоры может пройти в конце марта. Однако Хирн сообщил, что Александру мешает вернуться повреждение. Из-за этого дата проведения боя сдвинется: дуэль состоится не раньше мая.

Александр Усик

ringside24.com

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"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", – сказал Хирн, чьи слова приводит Isport.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры изменили котировки на бой Александр Усик – Дерек Чисора

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com