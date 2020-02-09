Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

8 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) сломал правую руку в шестом раунде титульного поединка против Хосбера Переса (17-3, 15 КО).

Как сообщает агентство SportArena, степень травмы нашего соотечественника пока остается неизвестной.

Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

Артем Далакян

Korrespondent.net

Стоит отметить, что после сегодняшней победы Далакян стал лидером по количеству титульных защит среди других чемпионов в наилегчайшем весе – у него их четыре. Он представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который проводит все титульные защиты на родине.

Новости"Обязан проиграть": Ломаченко дали неожиданный совет

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Далакян разгромно победил венесуэльца Хосбера Переса единогласным решением судей.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме “WBA” на OBOZREVATEL.

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

8 часов ago

Украина в драматичном стиле вышла в плей-офф отбора Кубка Федерации-2021

14 часов ago

Лопес объявил дату боя против Ломаченко

16 часов ago

Ветеран бокса брутально вырубил соперника и выиграл чемпионский пояс

21 час ago

“Сдачи даешь мне?” В сети показали видео “жестокого спарринга” Усика

1 день ago