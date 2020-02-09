Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою
Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) сломал правую руку в шестом раунде титульного поединка против Хосбера Переса (17-3, 15 КО).
Как сообщает агентство SportArena, степень травмы нашего соотечественника пока остается неизвестной.
Артем Далакян
Korrespondent.net
Стоит отметить, что после сегодняшней победы Далакян стал лидером по количеству титульных защит среди других чемпионов в наилегчайшем весе – у него их четыре. Он представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который проводит все титульные защиты на родине.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Далакян разгромно победил венесуэльца Хосбера Переса единогласным решением судей.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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