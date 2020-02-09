Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

Украинский супертяж Виктор Выхрист ярко дебютировал на профессиональном ринге на вечере бокса в немецком Геппингене.

Наш соотечественник, который принял решение выступать под именем Виктор Фауст, уже на первой минуте поединка нокаутировал белоруса Андрея Мазаника, заставив тренера соперника выбросить на ринг полотенце.

Виктор Выхрист

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Выхрист с первых же секунд начал атаковать Мазаника джебами. Уже через полминуты украинец потряс соперника левым боковым. А на 43-й секунде боя Виктор попал точно в голову белоруса, отправив того в нокаут. Мазаник сумел подняться, однако еще до этого его тренер выбросил на ринг полотенце.

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Таким образом 27-летний уроженец Светловодска Кировоградской области выиграл свой первый бой в профессионалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Артем Далакян разгромил соперника из Венесуэлы и защитил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com