Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

5 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинский супертяж Виктор Выхрист ярко дебютировал на профессиональном ринге на вечере бокса в немецком Геппингене.

Наш соотечественник, который принял решение выступать под именем Виктор Фауст, уже на первой минуте поединка нокаутировал белоруса Андрея Мазаника, заставив тренера соперника выбросить на ринг полотенце.

Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

Виктор Выхрист

EC Boxpromotion

Выхрист с первых же секунд начал атаковать Мазаника джебами. Уже через полминуты украинец потряс соперника левым боковым. А на 43-й секунде боя Виктор попал точно в голову белоруса, отправив того в нокаут. Мазаник сумел подняться, однако еще до этого его тренер выбросил на ринг полотенце.

НовостиУкраинский боксер сломал руку в чемпионском бою

Таким образом 27-летний уроженец Светловодска Кировоградской области выиграл свой первый бой в профессионалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Артем Далакян разгромил соперника из Венесуэлы и защитил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор

Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Пока у меня есть”: Ломаченко сделал откровенное признание

33 минуты ago

Британец после поражения от Ковалева побил соперника, который проиграл 48 боев в карьере

1 час ago

Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

5 часов ago

Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

14 часов ago

Украина в драматичном стиле вышла в плей-офф отбора Кубка Федерации-2021

20 часов ago