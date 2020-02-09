“Позорно”: Фьюри выдвинул ультиматум Джошуа

22 минуты ago
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Линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри готов подраться с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона в случае победы в реванше с Деонтеем Уайлдером.

При этом "Цыганский король" выдвинул ультиматум своему соотечественнику, заявив, что согласен провести такой бой только в США.

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"Позорно": Фьюри выдвинул ультиматум Джошуа

Тайсон Фьюри

"Слушайте, этот бой может состояться в Лас-Вегасе и только в Лас-Вегасе. Это должна быть MGM Grand Arena. Я единственный, кто приехал в Америку и составил здесь конкуренцию. А Джошуа приехал и был нокаутирован маленьким толстяком, а затем в реванше бегал от него весь бой, как собачонка. Он просто бегал. Это было позорно", – приводит слова Фьюри Metro.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч-реванш Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер пройдет 22 февраля, а букмекеры назвали свои котировки на супербой.

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Автор

"Позорно": Фьюри выдвинул ультиматум Джошуа

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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