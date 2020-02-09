“Пока у меня есть”: Ломаченко сделал откровенное признание

33 минуты ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко признался, что хочет вписать в историю бокса фамилию своего отца.

Одним из шагов к этой цели наш соотечественник назвал бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с Теофимо Лопесом.

НовостиУбедительно: букмекеры назвали победителя боя Ломаченко – Лопес

"У меня есть цель, у меня есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней. Сегодня все в моих руках, мне шанс этот предоставлен, это все реально. Забегать дальше и говорить, чего бы я хотел, – этого я не могу сказать сейчас. Пока у меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира, и я к ней иду. Я просто хочу внести мое имя в историю бокса. Даже не мое имя, а фамилию моего отца – Ломаченко, как гениального тренера в истории. Это моя главная цель", – сказал Василий в интервью RMC Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заявил, что подписал контракт на поединок против Василия Ломаченко, и назвал дату боя.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор

"Пока у меня есть": Ломаченко сделал откровенное признание

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Пока у меня есть”: Ломаченко сделал откровенное признание

33 минуты ago

Британец после поражения от Ковалева побил соперника, который проиграл 48 боев в карьере

1 час ago

Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

5 часов ago

Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

14 часов ago

Украина в драматичном стиле вышла в плей-офф отбора Кубка Федерации-2021

20 часов ago