Британец после поражения от Ковалева побил соперника, который проиграл 48 боев в карьере

Британский боксер полутяжелого веса Энтони Ярд вернулся в ринг после поражения от россиянина Сергея Ковалева в августе минувшего года.

Команда Ярда выбрала для поединка представителя Колумбии Диего Рамиреса, у которого в пассиве было 48 поражений. Таким образом, у британца решили перехитрить Всемирную боксерскую организацию (WBO) и и снова без проблем стать претендентами на чемпионский титул, который на данный момент является вакантным.

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Энтони Ярд (слева)

Поединок против Рамиреса ожидаемо сложился очень легко для Ярда. Уже во втором раунде боя, который состоялся на вечере бокса в Мадриде, британец добыл победу техническим нокаутом. Теперь Энтони ожидает решения WBO по своему статусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Виктор Выхрист добыл эффектную победу нокаутом за 43 секунды в дебютном поединке на профессиональном ринге.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com