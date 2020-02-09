49-летний боксер подрался за чемпионский пояс и проиграл нокаутом

3 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Немецкий боксер Фират Арслан не сумел побить рекорд легендарного Бернарда Хопкинс и стать самым возрастным чемпионом мира в истории.

49-летний ветеран проиграл обладателю пояса Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Кевину Лорену из ЮАР техническим нокаутом в шестом раунде.

НовостиУкраинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

Поединок прошел в неспешном темпе. Арслан, который 12 лет назад завоевал чемпионский пояс, пытался работать первым номер, однако его хватило лишь на половину из 12 раундов. В шестом раунде Фират пропустил серию мощных ударов и был загнан в угол. В углу ветерана приняли решение остановить избиение и выбросили на ринг полотенце.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Энтони Ярд вернулся в ринг после поражения от россиянина Сергея Ковалева и побил боксера с 48 поражениями в карьере.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор

49-летний боксер подрался за чемпионский пояс и проиграл нокаутом

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Позорно”: Фьюри выдвинул ультиматум Джошуа

22 минуты ago

49-летний боксер подрался за чемпионский пояс и проиграл нокаутом

3 часа ago

“Пока у меня есть”: Ломаченко сделал откровенное признание

6 часов ago

Британец после поражения от Ковалева побил соперника, который проиграл 48 боев в карьере

7 часов ago

Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

10 часов ago