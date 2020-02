Ветеран бокса брутально вырубил соперника и выиграл чемпионский пояс

Бывший чемпион мира 34-летний Луис Консепсьон (39-8, 28 КО) стал обладателем "временного" пояса WBA в наилегчайшем весе, нокаутировав Робера Барреру (23-3, 13 КО) на родине в Панаме.

Ветеран проиграл первый раунд, но сумел перехватить инициативу и отправить своего соперника в нокдаун во втором. Бой проходил в равной борьбе, пока в предпоследнем раунде Консепсьон не нанес Баррере сокрушительный удар с правой. Колумбиец завалился на канвас, но сумел ненадолго встать. Панамский боксер зажал его возле канатов и продолжил избиение, что заставило судью остановить бой и зафиксировать победу ветерана техническим нокаутом.

Луис Консепсьон

Tapology

34 year old Luis Concepcion (39-8, 28 KO's) with the TKO-11 of Rober Barrera (23-3) to claim the interim WBA flyweight title in Panama City, Panama

🎥TV Max pic.twitter.com/hl3MVlM3tT

— Tim – Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) February 8, 2020

Отметим, что дебютный бой в карьере Консепсьон провел в марте 2006 года, а первый временный титул завоевал в сентябре 2009-го.

НовостиБоксер встал с нокдауна и зубодробительным нокаутом выиграл кровавый бой

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский супертяжеловес Колин Сангстер добыл драматичную победу на вечере бокса в Миннеаполисе.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com