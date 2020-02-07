Усик разгневал украинцев: спортивные итоги 6 февраля

Украинский боксер Александр Усик вызвал гнев украинцев из-за ссоры с ветераном АТО, а в России четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова пыталась покончить с собой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 6 февраля.

Кроме того, у Владимира Зеленского задумались о назначении министром спорта легенды "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com