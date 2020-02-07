“Сдачи даешь мне?” В сети показали видео “жестокого спарринга” Усика

4 часа ago
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Украинский супертяж Александр Усик продолжает подготовку к своему второму бою в новой весовой категории.

Наиболее вероятно, наш соотечественник сразится с 36-летним британцем Дереком Чисорой в апреле или мае. Пока же Усик усердно работает в тренажерном зале, где оттачивает свои навыки.

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На странице All Stars Boxing Club в социальной сети Instagram было опубликовано видео тренировки Александра. Кроме боя с тенью Усик также отработал на боксерском маятнике. "Ты сдачи даешь мне? Да?" – бросил фразу во время "спарринга" наш супертяж.

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ЧЕМПИОН ПРОДОЛЖАЕТ ПОДГОТОВКУ К БОЮ 🥊 @usykaa

Публикация от БОКСЕРСКИЙ КЛУБ "ALL STARS" (@allstars_boxingclub) 7 Фев 2020 в 3:27 PST

Отметим, что Усик считается явным фаворитом боя с Дереком Чисорой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик устроил перепалку в сети с ветераном АТО Леонидом Остальцевым и разгневал украинцев насмешками в адрес защитника страны.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор

"Сдачи даешь мне?" В сети показали видео "жестокого спарринга" Усика

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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