“Обязан проиграть”: Ломаченко дали неожиданный совет

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко должен обязательно проиграть американцу Теофимо Лопесу, чтобы действительно стать великим боксером.

Такое неординарное мнение выразил обозреватель сайта XSPORT Сергей Лукьяненко. По мнению журналиста, Ломаченко явно не хватает мотивации в последних боях, а проигрыш Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира сделает его еще более жадным к боксу.

Новости"Пьет моторное масло": американский тренер объяснил феномен Ломаченко

Василий Ломаченко

Instagram Василия Ломаченко

"Давайте взглянем правде в глаза. Мы восторгаемся Ломаченко-боксером, который близок к идеалу в ринге, но за его пределами украинец пресен и неинтересен. Он не суперзвезда. И проблема не в том, что у него нет паспорта США или Мексики (скажите это Головкину или Пакьяо), а в том, что он слишком хорош, чтобы хотеть кому-то что-то доказывать. Именно поэтому Ломаченко обязан проиграть Лопесу. Это его единственный шанс сделать свою карьеру по-настоящему великой, а не просто аномально успешной", – написал Лукьяненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, американец Теофимо Лопес сделал дерзкое заявление о поединке против Василия Ломаченко, который намечен на апрель. Кроме того, стал известен размер гонорара украинца за бой.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com