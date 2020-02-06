Усик устроил перепалку с ветераном АТО: спортивные итоги 5 февраля

Россию хотят не пустить на чемпионат мира по футболу 2022 года, а Александр Усик устроил перепалку в сети с воином АТО.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 5 февраля.

Кроме того, фанатов бокса озадачило фото братьев Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com