Усик устроил перепалку с ветераном АТО: спортивные итоги 5 февраля
Россию хотят не пустить на чемпионат мира по футболу 2022 года, а Александр Усик устроил перепалку в сети с воином АТО.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 5 февраля.
Кроме того, фанатов бокса озадачило фото братьев Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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