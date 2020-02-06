“Не позорь флаг”: Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

7 часов ago
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Украинский супертяж Александр Усик вызвал шквал негативных комментариев своим ответом ветерану АТО Леониду Остальцеву, который назвал боксеров обезьянами.

Боксер на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал стих, в котором высмеял Остальцова, обозвав его ослом и трусом.

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

Александр Усик

кадр из видео

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В комментариях украинцы указали спортсмену на множество орфографических и грамматических ошибок и посоветовали ему не позорить флаг страны. "Саня, а слабо пойти с оружием защищать Украину, как тот, о ком ты безграмотные пасквили пишешь?", "Что за тупая речевка? Кто ее написал? Неужели сам Усик?", "Критична потеря земли под ногами", "Усик, не позорь флаг Украины, беги в Ростов", – пишут пользователи соцсети.

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

Отметим, что Остальцев возмутился тем, что Василий Ломаченко, выходя на ринг под флагом Украины, опубликовывает в соцсетях видео с российским спецназом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал не делить украинцев "на московских, или на киевских, или на западенцев, или как то еще", чем разозлил своих соотечественников.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор

"Не позорь флаг": Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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