“Не позорь флаг”: Усик разгневал украинцев перепалкой с ветераном АТО

Украинский супертяж Александр Усик вызвал шквал негативных комментариев своим ответом ветерану АТО Леониду Остальцеву, который назвал боксеров обезьянами.

Боксер на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал стих, в котором высмеял Остальцова, обозвав его ослом и трусом.

Александр Усик

кадр из видео

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В комментариях украинцы указали спортсмену на множество орфографических и грамматических ошибок и посоветовали ему не позорить флаг страны. "Саня, а слабо пойти с оружием защищать Украину, как тот, о ком ты безграмотные пасквили пишешь?", "Что за тупая речевка? Кто ее написал? Неужели сам Усик?", "Критична потеря земли под ногами", "Усик, не позорь флаг Украины, беги в Ростов", – пишут пользователи соцсети.

Отметим, что Остальцев возмутился тем, что Василий Ломаченко, выходя на ринг под флагом Украины, опубликовывает в соцсетях видео с российским спецназом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал не делить украинцев "на московских, или на киевских, или на западенцев, или как то еще", чем разозлил своих соотечественников.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com