Далакян – Перес: где смотреть онлайн, по какому каналу чемпионский бой

5 часов ago
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Украинец Артем Далакян в субботу, 8 февраля, проведет защиту своего чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе.

Наш соотечественник в киевском КВЦ "Парковый" сразится с представителем Венесуэлы Хосбером Пересом. Для украинца это будет уже четвертая защита титула, который он завоевал в феврале 2018 года, побив в США местного боксера Брайана Вилорию.

Далакян – Перес: где смотреть онлайн, по какому каналу чемпионский бой

Далакян – Перес

Union Boxing Promotion

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Увидеть поединок Далакян – Перес можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT. Вечер бокса в столице Украины стартует в 17:00, а главное событие вечера ожидается около 21:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж Александр Усик устроил перепалку с ветераном АТО, обозвав его ослом, и спровоцировал шквал негативных комментариев от соотечественников.

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Автор

Далакян – Перес: где смотреть онлайн, по какому каналу чемпионский бой

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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