“Время на исходе”: Лопес сделал дерзкий выпад в адрес Ломаченко

14 минут ago
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Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что победа над украинцем Василием Ломаченко, "время которого на исходе", ускорит его подъем на вершину.

"Лома близок к завершению карьеры. Он дерется на профессиональном уровне уже семь лет, пытаясь достичь максимальных высот, так как знает, что его время на исходе. Мне сейчас всего 22 года. У меня впереди длинная карьера, а победа над ним ускорит процесс моего восхождения на вершину", – заявил Лопес в интервью агентству Business insider.

"Время на исходе": Лопес сделал дерзкий выпад в адрес Ломаченко

Теофимо Лопес

УНИАН

Он также назвал ориентировочные сроки проведения боя между ним и Ломаченко.

"Мы вели переговоры о том, чтобы запланировать поединок на апрель, но из-за места его проведения нам пришлось сдвинуть все на май или июнь", – добавил Лопес.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс сделал свой прогноз на бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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