Ветеран АТО оскорбил Усика: боксер в ответ не сдержался

Украинский боксер Александр Усик устроил заочную перепалку с участником АТО Леонидом Остальцевым после того, как тот назвал Александра "обезьяной".

Леонид Остальцев и Александр Усик

"Нас окружают не только ломаченки, усики, портновы, богданы, ну и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране и не боятся называть вещи своими именами", – сказал основатель пиццерии Pizza Veterano в передаче "Є СЕНС" на Youtube-канале "Пятого канала" .

Крымчанин ответил у себя в Instagram (стилистка автора сохранена).

"Может я и обезьяна, так твердит один осел, ты прости меня за слово, без обиды ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить", – не сдержался боксер.

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Напомним, что в августе прошлого года Усик стихом про "Мухи, кал, г*вно и пчелы" ответил OBOZREVATEL за новость про реакцию фанатов на творчество крымчанина.

Ранее Усик представил новое стихотворение, которое вызвало бурное неодобрение у поклонников спортсмена. В интернете юзеры оставили много нелестных комментариев о боксере, которые и привел в своей новости OBOZREVATEL.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com