Джошуа вынесли предупреждение из-за Усика: спортивные итоги 4 февраля

6 часов ago
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Известный промоутер дал совет британцу Энтони Джошуа из-за Александра Усика, а экс-игрок сборной Украины по футболу устроил перепалку с полицией в Киеве.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 4 февраля.

Кроме того, Андрей Шевченко изменил состав тренерского штаба сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Джошуа вынесли предупреждение из-за Усика: спортивные итоги 4 февраля

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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