В Федерации бокса России шокированы арестом известного спортсмена

Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что в организации шокированы арестом Георгия Кушиташвили за наркотики, и пообещал ему "жестойчайшие санкции" в случае признания вины.

"Для нас эта ситуация была шоком, ударом не только по федерации, а по всему боксерскому сообществу. Если все действия Кушиташвили будут доказаны, то мы выступаем за самые жесточайшие санкции, чтобы другим было неповадно. Спортсмен должен являться примером, объектом для подражания, и он не должен идти на такие поступки", – цитирует Кремлева агентство Sportbox.

Георгий Кушиташвили

RT

Он также считает, что россиянину стоить "посидеть", пока пройдет следствие, чтобы подумать над своим поведением и больше не допускать таких ошибок.

"Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то это будет наказанием за то, что оказался в такой ситуации. Что касается удара сотрудника, то если бы Георгий нанес прямой удар, то травмы были бы совершенно другими", – добавил Кремлев.

НовостиЕмельяненко сделал откровенное признание о допинге в российском MMA

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России боксу 2018 года Георгий Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии в процессе задержания за наркотики.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все “Новости России” на OBOZREVATEL.

По материалам: www.obozrevatel.com