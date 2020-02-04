“Ходячий террор”: известный промоутер дал совет Джошуа из-за Усика

Промоутер Спенсер Фирон считает, что чемпиону мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа стоит подраться с Александром Усиком в ближайшее время, не дав ему освоиться в дивизионе.

"Усик – это ходячий террор, это проблемный парень. Лучше подраться с ним сейчас и разобраться с ним. Не нужно давать Усику освоиться в супертяжелом весе, пустить здесь свои корни. Он еще не чувствует себя здесь комфортно, не сияет в ринге. А то потом он будет опасным, он принесет кучу проблем", – цитирует Фирона агентство Sport.ua.

Спенсер Фирон

iSport.ua

Он также рассказал, каким должно быть поведение Джошуа в ринге в бою против Усика.

"Я бы не взял в ринг этого Джошуа, который пытается боксировать умно, академично. Нет. Джошуа, которого я знаю, тем более он все больше говорит о своих корнях из Нигерии, это грубый парень, разбойник, который набрасывается на тебя. Вот этому парню лучше выйти против Усика", – добавил промоутер.

НовостиУсик сказал, кто победит в бою-реванше Уайлдер – Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа может отказаться от чемпионского боя против Усика ради поединка против победителя матча-реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

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По материалам: www.obozrevatel.com