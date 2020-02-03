Украинец сенсационно выиграл чемпионский бой в России: спортивные итоги 2 февраля
Украинский боксер Карен Чухаджян выиграл в России чемпионский бой, а серб Новак Джокович добыл рекордную победу на Australian Open.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 2 февраля.
Кроме того, американский боксер Клэй Коллард добыл эффектную победу, поднявшись из нокдауна. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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