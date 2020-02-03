Украинец сенсационно выиграл чемпионский бой в России: спортивные итоги 2 февраля

Украинский боксер Карен Чухаджян выиграл в России чемпионский бой, а серб Новак Джокович добыл рекордную победу на Australian Open.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 2 февраля.

Кроме того, американский боксер Клэй Коллард добыл эффектную победу, поднявшись из нокдауна. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com