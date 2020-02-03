Украинец сенсационно выиграл чемпионский бой в России: спортивные итоги 2 февраля

6 часов ago
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Украинский боксер Карен Чухаджян выиграл в России чемпионский бой, а серб Новак Джокович добыл рекордную победу на Australian Open.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 2 февраля.

Кроме того, американский боксер Клэй Коллард добыл эффектную победу, поднявшись из нокдауна. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме “Australian Open” на OBOZREVATEL.

Автор

Украинец сенсационно выиграл чемпионский бой в России: спортивные итоги 2 февраля

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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