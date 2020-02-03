“Откажется”: у Джошуа не нацелены на бой с Усиком

Британский суперчемпион Энтони Джошуа будет готов отказаться от чемпионского пояса WBO, если сможет договориться о проведении боя с победителем реванша Уайлдер – Фьюри.

По словам промоутера Эдди Хирна, его клиент пойдет на такой шаг и откажется от защиты с украинцем Александром Усиком, а затем попытается стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

НовостиУсик может поставить под угрозу бой с Джошуа

Энтони Джошуа и Эдди Хирн

ringpolska.pl

"Если он хочет сохранить пояса, то должен подраться сначала с Пулевым, а потом с Усиком. Пояса важны, но наследие так же. Поэтому если ему придется отказаться от титула, чтобы боксировать с Уайлдером или Фьюри, он сделает это. Мы сделаем все для того, чтобы сразиться с победителем этого боя", – сказал Хирн в интервью talkSPORT.

Напомним, следующим соперником Энтони Джошуа станет болгарский ветеран Кубрат Пулев, бой с которым британец проведет в мае или июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик дал прогноз на реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который состоится 22 февраля.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com