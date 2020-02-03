“Откажется”: у Джошуа не нацелены на бой с Усиком
Британский суперчемпион Энтони Джошуа будет готов отказаться от чемпионского пояса WBO, если сможет договориться о проведении боя с победителем реванша Уайлдер – Фьюри.
По словам промоутера Эдди Хирна, его клиент пойдет на такой шаг и откажется от защиты с украинцем Александром Усиком, а затем попытается стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
НовостиУсик может поставить под угрозу бой с Джошуа
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
ringpolska.pl
"Если он хочет сохранить пояса, то должен подраться сначала с Пулевым, а потом с Усиком. Пояса важны, но наследие так же. Поэтому если ему придется отказаться от титула, чтобы боксировать с Уайлдером или Фьюри, он сделает это. Мы сделаем все для того, чтобы сразиться с победителем этого боя", – сказал Хирн в интервью talkSPORT.
Напомним, следующим соперником Энтони Джошуа станет болгарский ветеран Кубрат Пулев, бой с которым британец проведет в мае или июне.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик дал прогноз на реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который состоится 22 февраля.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме “реванш Уайлдер – Фьюри” на OBOZREVATEL.
Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ