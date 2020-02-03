“Испугался”: украинский боксер, избивший россиянина в РФ, сделал признание о бое

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян, который сенсационно побил россиянина Сергея Воробьева в Калининграде, признался, что был удивлен судейским запискам.

При подавляющем преимуществе нашего соотечественника один из судей отдал победу его сопернику (95:96), а еще один насчитал минимальное преимущество Карена (96:94). И лишь третий из арбитров зафиксировал убедительную победу украинца (99:91).

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Карен Чухаджян: "В момент объявления записок последнего судьи испугался, что мне не отдадут победу"❗️ . Перспективный украинский полусредневес @karen_chukhadzhyan (16-1, 7 КО), 1 февраля завоевавший титул Интернационального чемпиона по версии @wbaboxingofficial , в эксклюзивном интервью @luckypunchnet рассказал о плане на бой против россиянина Сергея Воробьева (9-1, 6 КО), боксе соперника и работе судей в Калининграде ⤵️ . Какой был план на бой: закончить досрочно или пройти всю дистанцию❓ . ➖Прям нокаутировать мы задачи не ставили, я бы зажался и бой мог пойти по совсем другому сценарию. . Задача была делать свой бокс, переиграть его, и, в случае точного удара, доработать его. Настраивались на полную дистанцию, я так в принципе всегда и делаю. . Воробьев чем-то удивил во время боя❓ . ➖Соперник в ринге не удивил, по сути, он делал все тоже самое, что и делал в двух своих прошлых поединках: пытался вымотать ударами в корпус и добить. . Мы с Вячеславом Владимировичем накануне боя сели, обсудили, посмотрели и разобрали его. . Задача была нейтрализовать его переднюю руку, тоесть не давать по себе попадать, чтобы он не нащупал дистанцию, постоянно раздергивать его, давать промахиваться и уже на этих промахах строить свою работу. . Ожидали настолько откровенное домашнее судейство❓ . ➖Домашнее суддейство ожидали, тем более Воробьев подающий надежды проспект, еще и в главном бою вечера. В момент объявления счета последнего судьи, я даже испугался что мне не отдадут победу. Отметим, что титул WBA International позволяет боксеру подняться в топ-15 рейтинга организации. Чемпион по версии WBA, напомним, для обязательной защиты выбирает оппонентов именно из первой 15-тки. . Регулярным поясом Ассоциации владеет россиянин Александр Беспутин (14-0, 9 KO) (недавно пойманый на допинге). . #украинскийбокс #чухаджян #интервью #лакипанчнет #ukrainianboxing #chukhadzian #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА👊 (@luckypunchnet) 3 Фев 2020 в 4:29 PST

"Домашнее судейство ожидали, тем более Воробьев подающий надежды проспект, еще и в главном бою вечера. В момент объявления счета последнего судьи, я даже испугался что мне не отдадут победу", – сказал Карен для Luckypunchnet.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карен Чухаджян откровенно рассказал о том, как его задержали российские пограничники накануне боя с Воробьевым.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com