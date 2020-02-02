Знаменитый украинский боксер надел футболку с “Москвой” и обратился к хейтерам
Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик (12-0, 7 КО) похвастался фотографией, на которой он одет в красную олимпийку с надписью "Москва 1980".
Денис Беринчик
@berinchyk
Отдав должное своему тренеру, Беринчик попытался сразу оправдаться за свой наряд.
"Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич. P.S. Всем хейтерам: олимпийка "Москва 80" – это не потому, что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года", – написал спортсмен.
Стоит отметить, что такое обращение особого результата не дало, и фанаты начали негативно высказываться в комментариях об этом поступке.
"Денис, вы знаете, что Конституционный суд признал нацистский и коммунистический режим равными? И символика запрещена. Может кому-то и "прикольно", но если разобраться, то коммунистический режим еще хуже. Поэтому это не уместно и выглядит достаточно аморально", – отмечают юзеры.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Денис уверенно защитил свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.
Главный поединок боксерского вечера в Броварах против представителя Мексики Патрицио Лопеса Морено (26-3, 19 КО) завершился единогласным решением судей: 120-108, 120-108, 120-109.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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