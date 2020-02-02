Украинский боксер в России сенсационно выиграл чемпионский титул

5 часов ago
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Украинец с армянскими корнями Карен Чухаджян (16-1) сотворил большую сенсацию в поединке против россиянина Сергея Воробьева (9-1) на вечере бокса в Калининграде.

Украинский боксер в России сенсационно выиграл чемпионский титул

Карен Чухаджян

@karen_chukhadzhyan

Украинский боксер в России сенсационно выиграл чемпионский титул

Карен Чухаджян

@karen_chukhadzhyan

23-летний уроженец Киева в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO по итогам 10 раундов добыл победу раздельным решением судей: 95-96, 99-91, 96-94.

Перед началом встречи в полусреднем весе на победу Воробьева принимались ставки с показателем 1,26, а на победу украинца – 4,14.

Начиная со второй трехминутки наш соотечественник захватил инициативу в ринге, в дальнейшем лишь наращивая преимущество. Карен работал первым номером, уверенно двигаясь, и раз за разом доставая оппонента точными сериями.

С каждым последующим раундом встреча становилась все более односторонней. Россиянин отвечал лишь своим джебом, все чаще уходя в глухую защиту.

НовостиУкраинский боксер Карен Чухаджян блестяще защитил титул чемпиона мира WBС

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года Чухаджян (15-1, 7 КО) эффектно победил 31-летнего мексиканца Фернандо Силву (19-14-3, 8 КО).

Отметим, что титулом Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе владеет другой украинец – Денис Беринчик.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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