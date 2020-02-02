Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимого российского боксера Сергея Воробьева (9-1-0, 6 КО) высмеяли в сети за понты, которые он устроил перед боем с украинцем Кареном Чухаджяном (16-1-0, 7 КО).

За несколько дней до поединка 26-летний россиянин у себя в Instagram выложил самоуверенное стихотворении о своей предстоящей победе.

"Привет, друзья. Скоро первое февраля. Этот день, как праздник для меня. Скоро я завоюю пояс WBA, и пускай International пока. Соперник в ужасе будет бежать от меня, но долго не продлится его беготня. От ударов по корпусу у него посинеют бока. Эй, послушай меня, мой апперкот в 15-2 превратит твой рекорд", – сказал россиянин.

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"Судя по бою, да – больше поэт, чем боксер", "Серега, конечно, понтовитый боксерчик. Нервишки у него только слабые, это сразу заметно. Даже после мало-мальски пропущенного удара он впадает в ярость. Топ боксером ему никогда не стать", – пишут юзеры.

Кроме того, пользователи отметили неадекватную работу судей в Калиниграде, назвав ее позором.

"Судейство – сущий позор. Как можно было насчитать победу манекену Воробьеву – непонятно. Таковы реалии. Привыкли позориться везде и во всем. Это становится нормой", – отметили россияне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Воробьев – Чухаджян завершилась победой украинского боксера по очкам. Для российского спортсмена это стало первым поражением в карьере.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com