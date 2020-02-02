Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

1 час ago
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Непобедимого российского боксера Сергея Воробьева (9-1-0, 6 КО) высмеяли в сети за понты, которые он устроил перед боем с украинцем Кареном Чухаджяном (16-1-0, 7 КО).

За несколько дней до поединка 26-летний россиянин у себя в Instagram выложил самоуверенное стихотворении о своей предстоящей победе.

"Привет, друзья. Скоро первое февраля. Этот день, как праздник для меня. Скоро я завоюю пояс WBA, и пускай International пока. Соперник в ужасе будет бежать от меня, но долго не продлится его беготня. От ударов по корпусу у него посинеют бока. Эй, послушай меня, мой апперкот в 15-2 превратит твой рекорд", – сказал россиянин.

После бездарного поражения российские болельщики не смогли сдержать эмоций в комментариях

"Судя по бою, да – больше поэт, чем боксер", "Серега, конечно, понтовитый боксерчик. Нервишки у него только слабые, это сразу заметно. Даже после мало-мальски пропущенного удара он впадает в ярость. Топ боксером ему никогда не стать", – пишут юзеры.

Кроме того, пользователи отметили неадекватную работу судей в Калиниграде, назвав ее позором.

"Судейство – сущий позор. Как можно было насчитать победу манекену Воробьеву – непонятно. Таковы реалии. Привыкли позориться везде и во всем. Это становится нормой", – отметили россияне.

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

Непобедимый российский боксер был избит украинцем за понты перед боем

НовостиБоксер устроил понты в ринге и был нокаутирован в 1-м раунде – опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Воробьев – Чухаджян завершилась победой украинского боксера по очкам. Для российского спортсмена это стало первым поражением в карьере.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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