Непобедимый украинский боксер эффектно выиграл бой в США

Знаменитый украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) добыл роскошную победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном (18-2-2, 9 KO).

.@TarasShelestyuk overcomes a cut sustained in round 5 to win by UD over Veron. #ShoBox pic.twitter.com/jYAsZDlr13

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 1, 2020

Шелестюк – Верон

10-раундовый поединок на арене Хирш Мемориал Колисеум в Шривпорте, штат Луизиана, США, в полусреднем весе прошел всю отведенную дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу нашего соотечественника: 97-93, 98-92, 98-92.

34-летний уроженец Макеевки захватил инициативу с первых секунд и не отдавал ее до финального гонга, демонстрируя высокую эффективность ударов. Украинец имел преимущество в скорости, сделав ставку на джеб.

#BoxeoEnTyCSports ¡Final del séptimo round! La tarjeta de @BoxeoDePrimera marca 68-65 a favor de Taras Shelestyuk. Mirá la pelea EN VIVO por TyC Sports y TyC Sports Play acá https://t.co/q2k1JC9oZ5 pic.twitter.com/IvGCUBorh7

— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 1, 2020

Жена непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка поразила раздетым видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Шелестюк объявил о смене весовой категории и спуске в первый полусредний вес.

10 марта 2019-го Шелестюк триумфально вернулся в ринг после 19-месячного перерыва в карьере. 33-летний уроженец Макеевки в полусреднем весе победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com