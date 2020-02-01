Боксер поднялся после нокдауна и в кровавом бою выиграл чемпионский пояс Усика

Конголезец Илунга Макабу (27-2, 24 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, который ранее принадлежал украинцу Александру Усику.

На вечере бокса в Киншасе 32-летний Илунга единогласным решением судей победил проспекта из Польши Михала Чеслака (19-1, 13 KO): 114-112, 115-111 и 116-111.

Илунга Макабу

infordc.net

В 4-м раунде Чеслак оказался на канвасе. Африканцу удалось провести несколько мощных атак, поставив кровавое рассечение поляку. Несколько ударов пришлось по затылку польского спортсмена. Рефери нарушение проигнорировал, открыв счет.

В 5-м раунде польский боксер едва не сотворил сенсацию, отправив Макабу в нокдаун, однако концовка встречи осталась за представителем Конго, который и праздновал победу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне американский чемпион среднего веса Деметреус Андраде добыл эффектную победу над Люком Килэром из Ирландии и защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com