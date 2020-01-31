Нокдаун с первого же удара: американский боксер ярко выиграл чемпионский бой

Американский чемпион среднего веса Деметреус Андраде добыл эффектную победу над Люком Килэром из Ирландии и защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

Андраде – Килэр

Андраде – Килэр

На вечере бокса в Майами обладатель титула победил претендента в девятом раунде техническим нокаутом. Андраде отправил соперника в нокдаун первым же ударом. Килэр сумел подняться, однако еще дважды за трехминутку оказывался на настиле ринге, однако оба раза рефери не начинал отсчет, посчитав причиной падения толчок со стороны американца.

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Во втором раунде Деметреус мощнейшим хуком снова послал ирландца в нокдаун. Тот встал на ноги на счет десять, а от добивания его спас гонг. Последующие раунда не ставили под сомнения преимущества чемпиона, а на последних секундах девятой трехминутки Андраде заставил рефери остановить избиение.

Андраде – Килэр

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок двух YouTube-блогеров Джейка Пола и AnEsonGib завершился нокаутом за полторы минуты.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com