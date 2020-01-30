За укус: в США вынесли вердикт знаменитому украинскому боксеру

5 часов ago
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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год лишила лицензии украинского боксера в полусреднем весе Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии в чемпионском бою, который прошел 25 января.

Как сообщает агентство BadLeftHook, кроме лишения лицензии, украинцу придется заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов "за опасное и неспортивное поведение" и отказаться от денежного вознаграждения за поединок, выплатив его Атлетической комиссии.

За укус: в США вынесли вердикт знаменитому украинскому боксеру

Дэнни Гарсия против Ивана Редкача

SportArena

Редкач имеет возможность подать апелляцию на вердикт организации, которая будет рассмотрена на официальном слушании.

Новости"Вот, черт!" Знаменитый украинский боксер показал лицо после боя (18+)

Напомним, что украинский боксер проиграл чемпионский бой за право боксировать с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом по решению судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач попал в неприятную ситуацию, укусив своего соперника Дэнни Гарсию во время поединка.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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