“Никто не сможет”: экс-чемпион мира предсказал исход боя Ломаченко против Лопеса

7 часов ago
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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) считает, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) победит в бою против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

"Я уверен, что это будет интересный поединок, не могу дождаться его начала. Вы спросили меня, кто из нынешних боксеров сможет побить Ломаченко, и я отвечу просто – никто. В легком весе и дивизионах ниже нет никого, кто смог бы это сделать. Это может случиться только тогда, когда он постареет", – заявил Прогрейс в интервью YouTube-каналу FightHype.

"Никто не сможет": экс-чемпион мира предсказал исход боя Ломаченко против Лопеса

Реджис Прогрейс

BoxingNews

Тем не менее, он отметил, что именно Лопес является самым опасным соперником для Ломаченко на сегодняшний день.

"Тот, кто может доставить ему наибольшее количество проблем – его следующий соперник, Теофимо. Дело в том, что он очень взрывной. Девин Хэйни тоже хорош, но он не умеет так взрываться, как это делает Лопес. Я считаю, что Теофимо может удивить Ломаченко, но больше склоняюсь к победе украинца", – добавил Прогрейс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться в мае.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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