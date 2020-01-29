Бетонный столб упал на машину с экс-тренером Усика и Ломаченко

Пострадавшим водителем от упавшей электроопоры во время ДТП во Львове стал бывший главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский.

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Igor Zinkevych

Титулованный специалист в 2012 году готовил национальную команду к Олимпиаде в Лондоне. Тогда по "золоту" завоевали Александр Усик и Василий Ломаченко.

"Я ехал спокойно, а тут столб упал на троллейбус. Я приостановился, а машины стали объезжать троллейбус. Я ехал за машинами. Бус передо мной проехал, а я притормозил. Тогда второй столб упал на мой автомобиль Mitsubishi", – рассказал Сосновский в интервью Zaxid.net.

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В результате происшествия пострадал только автомобиль. По словам Дмитрия Дмитриевича, его транспортное средство было застраховано, поэтому его почти сразу эвакуатором отвезли на сервис.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Сосновский призвал прекратить доставать Александра Усика политическими вопросами.

Кроме того, Сосновский рассказал забавный случай, который много лет назад произошел с Александром Усиком и девушкой на сборах перед очередным турниром.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com