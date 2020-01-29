Бетонный столб упал на машину с экс-тренером Усика и Ломаченко

12 часов ago
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Пострадавшим водителем от упавшей электроопоры во время ДТП во Львове стал бывший главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский.

Бетонный столб упал на машину с экс-тренером Усика и Ломаченко

ДТП во Львове Facebook

Igor Zinkevych

Титулованный специалист в 2012 году готовил национальную команду к Олимпиаде в Лондоне. Тогда по "золоту" завоевали Александр Усик и Василий Ломаченко.

"Я ехал спокойно, а тут столб упал на троллейбус. Я приостановился, а машины стали объезжать троллейбус. Я ехал за машинами. Бус передо мной проехал, а я притормозил. Тогда второй столб упал на мой автомобиль Mitsubishi", – рассказал Сосновский в интервью Zaxid.net.

Бетонный столб упал на машину с экс-тренером Усика и Ломаченко

Сосновский с Ломаченко и Усиком на ОИ-2021

fakty.ua

В результате происшествия пострадал только автомобиль. По словам Дмитрия Дмитриевича, его транспортное средство было застраховано, поэтому его почти сразу эвакуатором отвезли на сервис.

НовостиЭкс-тренер сборной Украины рассказал, как Усик "делал клоунов из супертяжей"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Сосновский призвал прекратить доставать Александра Усика политическими вопросами.

Кроме того, Сосновский рассказал забавный случай, который много лет назад произошел с Александром Усиком и девушкой на сборах перед очередным турниром.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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