Уайлдер признался, что чуть не покончил жизнь самоубийством

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) признался, что был близок к суициду в молодом возрасте.

"В 19-20 лет в моей жизни было множество проблем. У меня родилась дочь с расщеплением позвоночника, я был молодым парнем, которому нужно было думать, как прожить в этом большом мире. У меня на коленях лежал пистолет, и я понимал, что если нажму на курок, то мне не нужно будет больше думать о навалившихся проблемах", – цитирует Уайлдера агентство Mirror.

Деонтей Уайлдер

The Times Hub

Он также рассказал, какие чувства переполняли его в тот момент.

"Ты не думаешь, как это повлияет на семью, дочь, детей и так далее. Тебя переполняет эгоизм. Внутренняя и внешняя боль не дают тебе трезво взглянуть на вещи", – добавил американский боксер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч-реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдет 22 февраля на арене “MGM Grand” в Лас-Вегасе.

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По материалам: www.obozrevatel.com