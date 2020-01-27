“Размажу”: непобедимый хорватский боксер пообещал уничтожить Усика
Многообещающий хорватский боксер, выступающий в супертяжелом весе, Филип Хргович (10-0, 8 КО) уверен в своей победе над украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).
"Что касается моего поединка против Александра, то я размажу его. Прости, мужик", – цитирует слова Хрговича агентство Tribuna.
Филип Хргович
Fightnews.info
Хорват также отметил, что считает нашего боксера "великим", однако не верит в его успех в супертяжелом дивизионе.
"Я считаю Усика великим боксером, но он маленький для хэвивейта. Здесь боксеры тяжелее на 20-30 кг. Я считаю, что он дал бы бой Джошуа, но Энтони слишком мощный. Он нокаутировал бы Усика", – добавил Хргович.
В последнем бою 7 декабря он защитил интернациональный пояс WBC, нокаутировав американца Эрика Молину в третьем раунде.
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Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Эдди Хирн рассказал о договоренности с Александром Усиком по поводу даты его следующего поединка.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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