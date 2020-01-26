Знаменитый украинский боксер проиграл важнейший бой в карьере

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) проиграл свой главный поединок в карьере .

33-летний уроженец Шостки уступил экс-чемпиону мира в двух категориях Дэнни Гарсии (36-2-0, 21 KO) за право боксировать с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

Гарсия – Редкач (с желтыми волосами)

Встреча на арене Barclays Center в Нью-Йорке завершилась победой американца единогласным решение судей 118-110, 117-111, 117-111.

31-летний Гарсия имел подавляющее преимущество по ходу поединка, но ни разу не смог поставить украинца в сложное положение. Редкач в атаках смотрелся не убедительно, но сохранил силы и даже смог прибавить в концовке.

Гарсия – Редкач

Гарсия – Редкач

Гарсия – Редкач

Гарсия – Редкач

Гарсия – Редкач

Гарсия – Редкач

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Как сообщал OBOZREVATEL, в октября Спенс попал в серьезную аварию в Далласе (США). Боксер не был пристегнут и поэтому вылетел из машины и получил серьезные повреждения

Именно из-за этого бой с Гарсией получил украинец Редкач.

2 июня прошлого года Иван сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com