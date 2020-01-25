Редкач – Гарсия: онлайн видеотрансляция боя украинца

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) в ночь на воскресенье, 26 января, проведет свой главный поединок в карьере.

Гарсия – Редкач

На ринге арены Barclays Center в Нью-Йорке 33-летний уроженец Шостки сразится с бывшим чемпионом мира в двух категориях американцем Дэнни Гарсия (35-2-0, 21 KO).

На кону стоит право боксировать с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО). В октября Спенс попал в серьезную аварию в Далласе (США). Боксер не был пристегнут и поэтому вылетел из машины и получил серьезные повреждения

Именно из-за этого бой с Гарсией получил украинец Редкач.

Встреча начнется ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени. За ходом поединка можно будет следить с помощью трансляции в этой новости.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня прошлого года Редкач сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com