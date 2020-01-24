Шансов нет: букмекеры изменили котировки на бой Усик – Чисора

3 часа ago
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Букмекеры обновили ставки на победителя поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дерека Чисоры после анонса боя.

По словам промоутера Эдди Хирна соперники сойдутся 28 марта, вероятнее всего, на лондонской О2 Arena. Эта новость заставила аналитиков посмотреть котировки на бой и еще больше снизить шансы Чисоры на успех.

Ставки на победу 36-летнего Дерека принимаются с коэффициентом 5,50, тогда как еще неделю назад этот показатель был равен 4,33. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 1,12 (было – 1,20). А на ничью теперь можно поставить с коэффициентом 34,00 (было – 21,00).

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Шансов нет: букмекеры изменили котировки на бой Усик – Чисора

Александр Усик

кадр из видео

Напомним, Усик успешно дебютировал в супретяжелом весе, победив техническим нокаутом Чаза Уизерспуна в октябре прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой с Дереком Чисорой может создать Александру Усику проблемы с организацией поединка против Энтони Джошуа.

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Автор

Шансов нет: букмекеры изменили котировки на бой Усик – Чисора

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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