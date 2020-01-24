Редкач – Гарсия: где смотреть бой украинца – расписание трансляций

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) в ночь на воскресенье, 26 января, проведет поединок с Дэнни Гарсия (35-2-0, 21 KO) за шанс сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC.

Гарсия – Редкач

Победитель получит право боксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

Бой Иван Редкач vs Дэнни Гарсия состоится на арене Barclays Center, Бруклин, США и начнется 26 января в 04:00 по киевскому времени.

В прямом эфире эту встречу в рамках программы "Большой бокс" покажет телеканал "Интер". Кроме того, прямая трансляция запланирована на российском "Матч ТВ".

Иван Редкач

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня прошлого года Редкач сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

На вечере бокса в Калифорнии 33-летний уроженец Шостки эффектно нокаутировал оппонента в 6-м раунде.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com