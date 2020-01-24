Назван следующий соперник Усика: известна дата боя

Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой против британца Дерека Чисоры 28 марта. С большой вероятностью поединок пройдет в Лондоне.

Как сообщает агентство BoxingNews24, Усик договорился с промоутером Эдди Хирном о том, что подерется с 36-летним Чисорой 28 марта, прежде чем принять участие в титульном бою против Энтони Джошуа. Украинец не против этой сделки.

Александр Усик

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"Я сказал Усику, что в рамках нашей договоренности сначала ты дерешься с Чисорой, а затем получаешь Джошуа, которого это полностью устраивает. Нам нужно было утвердить дату боя против Чисоры, и 28 марта идеально подходит", – заявил Хирн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал имя его наиболее вероятного соперника в следующем поединке.

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По материалам: www.obozrevatel.com