Усик может поставить под угрозу бой с Джошуа

50 минут ago
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Обязательный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа, Александр Усик может рискнуть титульным боем против британца.

Как сообщает агентство Express, украинский боксер по линии WBO и болгарин Кубрат Пулев по линии IBF являются обязательными претендентами на титульный поединок против Джошуа. Ожидается, что именно Пулев, который ждет своего шанса с 2018 года, станет следующим соперником британского боксера, а бой пройдет в Лондоне в конце мая или начале июня.

Усик может поставить под угрозу бой с Джошуа

Александр Усик – Энтони Джошуа

Усик имеет возможность подраться со вторым номером в рейтинге WBO Джозефом Паркером или британцем Дереком Чисорой. Однако в случае проведения выставочного боя с одним из них украинец рискует потерять статус первого обязательного претендента на поединок с Джошуа. Наш боксер еще не принял решение по этому вопросу.

Новости"Я буду первым": Джошуа бросил вызов Усику

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа попал в неоднозначную ситуацию во время встречи с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари и был раскритикован в сети.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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