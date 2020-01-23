Состоялся старт первого этапа спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

18 января в ТЦ "Бука" в 20:00 было положено успешное начало спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP! Завершился первый из трех этапов турнира, который проходит в формате ГРАН-ПРИ.

Результаты первого этапа ROAD to WWFC "BUKOVEL OPEN CUP" ⠀

1. Александр Добродий победил единогласным решением судей Мирзоева Ибрагима (резервный бой 70 кг аматоры)

2. Ковальчук Руслан победил единогласным решением судей Шмиголя Игоря (полуфинал 70 кг аматоры)

3. Мишель Лукас Хесс победил единогласным решением судей Солодовника Евгения (полуфинал 70 кг аматоры)

4. Богославский Александр в первом раунде техническим нокаутом победил Трофименко Владислава (полуфинал 84 кг аматоры)

5. Вивсяный Иван победил единогласным решением судей Шпилька Василия (полуфинал 84 кг аматоры)

6. Завгородний Евгений победил решением большинства судей Сакала Вадима (полуфинал 57 кг профессионалы)

7. Ахремчык Роман болевым приемом в первом раунде победил Умудова Анара (полуфинал 57 кг профессионалы)

8. Стахнюк Артур болевым приемом в первом раунде победил Силантьева Петра (полуфинал 70 кг профессионалы)

9. Катькин Богдан удушающим приемом в первом раунде победил Михайлина Александра (полуфинал 70 кг профессионалы)

10. Ковальчук Руслан победил решением большинства судей Мишель Лукаса Хесса (финал 70 кг аматоры)

11. Богославский Александр нокаутом в первом раунде победил Вивсяного Ивана (финал 84 кг аматоры)

12. Ахремчык Роман болевым приемом в первом раунде победил Завгороднего Евгения (финал 57 кг профессионалы)

13. Стахнюк Артур победил решением большинства судей Катькина Богдана (финал 70 кг профессионалы)

Напомним, что организаторами спортивного проекта является Всемирная Лига WWFC, Украинская федерация смешанных боевых искусств UF MMA, международная беттингова компания FAVBET и курорт Буковель.

Владимир Тесля, президент WWFC: "Убежден, что на следующем чемпионате мира украинские спортсмены и в дальнейшем будут оставаться в фаворитах. Именно поэтому мы постоянно сконцентрированы на моделировании сильного состава команды, уверен: наши бойцы покажут лучшие результаты. Поэтому следует отметить, что особенностью нынешнего турнира в Буковеле стало проведение именно поединков бойцов аматоров наравне со спортсменами профессионалами. UF MMA должна объединить спортсменов аматоров и предоставить им возможность заявить о себе на весь мир. Дух соперничества, жажда победы, хорошие призы и вознаграждения, просмотр зрелищных поединков, зрительская любовь и признание все эти факторы поставили высокую планку для развития MMA на текущий год".

Денис Перч, вице-президент WWFC: "Наша цель – развивать ММА в Украине, поэтому мы начали с аматоров. Проекты такого формата как ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP – это отличный инструмент для реализации наших целей. Первый этап серии показал, что надежды, возложенные на аматоров – полностью были оправданы, ведь мы все видели какие результаты они показали. Именно по этим причинам мы трансформировали формат привычных роадов: на Буковельский мы создали симбиоз профессионалов и аматоров. И уже после завершения первого этапа серии нам удалось расширить кругозор людей, которые не связаны с ММА. В этом мы смогли убедиться, увидев активный интерес местной публики. Поэтому я могу с уверенностью говорить, что мы-на верном пути".

Два следующих этапа серии турниров пройдут 22 февраля, и финал 14 марта – на котором сторонники ММА увидят заключительные бои за пояс Чемпиона.

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По материалам: www.obozrevatel.com