Официальная церемония взвешивания участников турнира ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

Положено официальный старт нового спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, организаторами которого является Всемирная Лига WWFC, Украинская федерация смешанных боевых искусств UF MMA, международная беттингова компания FAVBET и курорт Буковель.

Уже в эту субботу, в развлекательном центре "Бука" курорта Буковель, в преддверии первого этапа ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP состоялась официальная церемония взвешивания участников. На турнире будут соревноваться спортсмены аматоры весовых категорий до 70 кг и до 84 кг, а также профессионалы в категориях до 57 кг и до 70 кг.

Процесс взвешивания проходил в формате жеребьевки, поэтому по его результатам сформирован следующий файт кард турнира:

1. Добродий Александр – Мирзоев Ибрагим (резервный бой 70 кг аматоры)

2. Шмиголь Игорь – Ковальчук Руслан (70 кг аматоры)

3. Солодовник Евгений – Хесс Мишель Лукас (70 кг аматоры)

4. Трофименко Владислав – Богославский Александр (84 кг аматоры)

5. Шпилька Василий – Вивсяный Иван (84 кг аматоры)

6. Завгородний Евгений – Сака Вадим (57 кг профессионалы)

7. Ахремчык Роман – Умудов Анар (57 кг профессионалы)

8. Силантьев Петр – Стахнюк Артур (70 кг профессионалы)

9. Катькин Богдан – Михайлин Александр (70 кг профессионалы)

10. Финал 70 кг аматоры

11. Финал 84 кг аматоры

12. Финал 57 кг профессионалы

13. Финал 70 кг профессионалы

Напомним, что спортивный проект будет проходить в три этапа 18 января, 22 февраля и 14 марта. А лучшие бойцы среди профессионалов, которые смогут добраться финала, будут иметь возможность разыграть 30 000 гривен и получить Пояс Чемпиона ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, также подписать долгосрочный контракт с WWFC Promotion для дальнейшего роста в качестве проф бойца ММА.

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По материалам: www.obozrevatel.com