Есть Украина: расписание главных боксерских боев 25 января
В ближайшее воскресенье 25 января состоятся несколько боксерских поединков, заслуживающих внимание всех болельщиков. Среди боев – встреча за титул чемпиона мира и за региональный титул.
Кроме того, в списке боксеров присутствует два украинца – Арнольд Хегай и Иван Редкач.
Иван Редкач
кадр из видео
Халид Яфай (26-2-0, 24 KO) vs Роман Гонсалес (19-0-0, 13 KO)
Арена: Kinshasa, Доминиканская Республика. Бой среди боксеров в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) за титул чемпиона по версии WBC World.
Стивен Фултон (17-0-0, 8 KO) vs Арнольд Хегай (16-0-1, 10 KO)
Арена: Barclays Center, Бруклин, Нью Йорк, США. Бой за титул чемпиона по версии IBO World среди боксеров во втором наилегчайшем весе (до 55,2 кг).
Батыржан Джукембаев (17-0-0, 13 KO) vs Максимилиано Рикардо Верон (12-3-1, 4 KO)
Арена: Montreal Casino, Монреаль, Канада. Бой за титул чемпиона по версии WBC Americas, IBF Inter-Continental среди боксеров в полусреднем весе (до 66,6 кг).
Джарретт Хёрд (23-1-0, 16 KO) против Франсиско Сантана (25-7-1, 12 KO).
Арена: Barclays Center, Бруклин, Нью Йорк, США. Бой среди боксеров в первом среднем весе (до 69,8 кг).
Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) vs Дэнни Гарсия (35-2-0, 21 KO
Арена: Barclays Center, Бруклин, Нью Йорк, США. Бой среди боксеров в полусреднем весе (до 66,6 кг).
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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня прошлого года Редкач сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).
На вечере бокса в Калифорнии 33-летний уроженец Шостки эффектно нокаутировал оппонента в 6-м раунде.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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