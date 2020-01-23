Бой весной: промоутер Усика назвал следующего соперника украинца

Промоутер непобедимого украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что с большой вероятностью следующим соперником его подопечного станет Дерек Чисора.

Усик и Красюк

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"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, что это будет Чисора, но точно сказать не могу. Нет ли страха, что простой Усика будет достаточно длительным? Нет, все нормально. Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все идет и решается. Скорее всего, это будет так – сначала Чисора, а затем Джошуа. Бой должен быть весной", – цитирует Красюка tribuna.com.

НовостиУсик может поставить под угрозу бой с Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) унизительно отозвался об Усике, назвав его "ноунеймом".

22 января британский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа бросил вызов Усику, который является обязательным претендентом пояс WBO.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com