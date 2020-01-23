Бой весной: промоутер Усика назвал следующего соперника украинца

2 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Промоутер непобедимого украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что с большой вероятностью следующим соперником его подопечного станет Дерек Чисора.

Бой весной: промоутер Усика назвал следующего соперника украинца

Усик и Красюк

K2 Promotion

"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, что это будет Чисора, но точно сказать не могу. Нет ли страха, что простой Усика будет достаточно длительным? Нет, все нормально. Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все идет и решается. Скорее всего, это будет так – сначала Чисора, а затем Джошуа. Бой должен быть весной", – цитирует Красюка tribuna.com.

НовостиУсик может поставить под угрозу бой с Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) унизительно отозвался об Усике, назвав его "ноунеймом".

22 января британский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа бросил вызов Усику, который является обязательным претендентом пояс WBO.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Бой весной: промоутер Усика назвал следующего соперника украинца

2 часа ago

”Бумеранг” Свитолиной: шедевральный удар украинки на Australian Open взорвал сеть

6 часов ago

Усик может поставить под угрозу бой с Джошуа

8 часов ago

Свитолина в упорном матче пробилась в третий круг Australian Open

8 часов ago

”Я сказал им…” Украинец Стаховский отказался от предложения из России

10 часов ago