Ломаченко – Дэвис: букмекеры опубликовали неожиданные котировки на супербой

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко считается фаворитом теоретического боя против Джервонты Дэвиса, однако превосходство украинца в котировках неожиданно мало.

Ломаченко – Дэвис

Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,36. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Дэвиса оцениваются в 3,00.

Букмекерские ставки Ломаченко – Дэвис

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Дэвис считает себя готовым к бою с абсолютным чемпионом в этой категории Василием Ломаченко.

Ранее Дэвис обещал убить в ринге Василия.

Американец перед боем с кубинцем Юриоркисом Гамбоа устроил потасовку. На церемонии взвешивания перед поединком за вакантный "регулярный" титул WBA в легком весе 25-летний Дэвис толкнул соперника, спровоцировав скандал.

Сама поединок за титул "обычного" чемпиона WBA в легком весе Дэвис – Гамбоа завершился за несколько секунд до 12-го раунда.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com