“Я буду первым”: Джошуа бросил вызов Усику

Британский чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа бросил вызов украинцу Александра Усику, который является обязательным претендентом пояс WBO.

"Он – лучший боксер крузервейта, которого я видел, и я хочу драться с ним после его перехода в супертяжелый вес. Люди говорят о том, что это не его весовая категория, но взгляните, чего достиг Эвандер Холифилд, он невероятный боец", – заявил Джошуа в интервью SkySports.

Энтони Джошуа – Александр Усик

fightnews.info

Он также считает, что перспективы Усика в этой весовой категории станут ясны после поединков с сильнейшими боксерами дивизиона.

"Никто не имеет право говорить, что Усик не способен на великие дела. О его потенциале в этом дивизионе можно будет говорить только после поединков с большими парнями, и я буду первым его испытанием", – добавил Джошуа.

НовостиПеред боем с Джошуа: Усик получил важный совет от экс-чемпиона мира

Как сообщал OBOZREVATEL, другой британский супертяжеловес Тайсон Фьюри унизительно высказался об Александре Усике, заявив, что ему не интересно драться с нашим боксером.

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По материалам: www.obozrevatel.com