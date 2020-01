Деревянченко после скандала в бою с Головкиным подерется за пояс

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) может провести бой за титул WBC в среднем весе против непобедимого американца Джермелла Чарло (30-0, 22 КО) в 2020 году.

"Сергей Деревянченко поднялся на первую строчку рейтинга средневесов WBC, а Джермелл Чарло еще не проводил обязательную защиту титула WBC в этом дивизионе, что может открыть путь к организации поединка между ними в 2020 году", – написал в Twitter известный журналист агентства The Athletic Майк Коппинджер.

Сергей Деревянченко

Sergiy Derevyanchenko has been elevated to No. 1 in the updated WBC middleweight rankings. Jermall Charlo has yet to make a mandatory defense of his WBC middleweight title, paving the way for a likely fight between Charlo and Derevyanchenko in 2020. Both are PBC fighters

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 22, 2020

Напомним, что последний бой украинского боксера завершился поражением против казаха Геннадия Головкина за титулы IBF и IBO после скандального решения судей.

Новости"Подбухнул": Деревянченко посмеялся над боем с Головкиным

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Деревянченко заявлял о желании провести бой против лучшего боксера 2019 года Сауля Альвареса в 2020 году.

По материалам: www.obozrevatel.com