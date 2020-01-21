Усика “отправили” на Донбасс: спортивные итоги 20 января

8 часов ago
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Украинский супертяж Александр Усик взбудоражил сеть, выложив фото с оружием, а киевское "Динамо" добыло первую победу в 2020 году.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 20 января.

Кроме того, в турецком футболе произошел курьезный случай с удалением вратаря за два отбитых пенальти. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"На Донбасс в окопы": Усик взял в руки пистолет и взбудоражил сеть

"Динамо" добыло первую победу в 2020 году

В Турции вратаря удалили за два отбитых пенальти – опубликовано видео

Месси установил невероятный рекорд в чемпионате Испании

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Усика "отправили" на Донбасс: спортивные итоги 20 января

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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