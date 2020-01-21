“Стулом в голову”: знаменитый украинский боксер рассказал, как его избили в США

Накануне важнейшего для своей карьеры боя против Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО) украинский боксер Иван Редкач (23-4-1,18 КО) рассказал, как и почему бывший менеджер разбил ему голову.

"Или подписывай контракт, или уходи с моего дома – такой ультиматум мне поставил Эдуард Гумашьян. Я хотел разойтись с ним мирно, но Гумашьян не оставил мне для этого возможности. Когда пришел в дом, я стоял на кухне. Он подкрался сзади и ударил меня стулом по голове. Разбил голову", – цитирует слова Редкача агентство Klitschko-brothers.

Иван Редкач

Sport.bigmir.net

33-летний боксер добавил, что сумел сдержать свои эмоции, потому что иначе бывший менеджер украинца "рассыпался бы".

"Он пытался заламывать мне руки, когда я начал вызывать полицию. Я его пальцем не тронул – если бы ударил, он бы рассыпался. Вызвал полицию, ребята его быстро упаковали, отвезли в участок. Выпустили под залог", – рассказал украинец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ивану Редкачу пришлось жить в тяжелых условиях из-за того, что его бывший менеджер Эдуард Гумашьян кормил его ложными обещаниями.

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По материалам: www.obozrevatel.com